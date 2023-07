EL LLANTO DE LA MAMÁ DE CECILIA STRZYZOWSKI QUE PIDE JUSTICIA

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski (28), la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia, encabezó una marcha este lunes hacia la Casa de la Provincia del Chaco en la ciudad de Buenos Aires. Tanto ella como sus allegados reclaman justicia.

El acto comenzó a las 18 en avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera, junto a las Madres del Dolor, que pidieron el acompañamiento de la gente.

“No tengo bandera política, mi única bandera es Cecilia. Sería bueno que Alberto Fernández me escuche. El Chaco es un feudo. Para mí no es un femicidio, es una víctima del poder”, dijo Gloria ante los medios de comunicación.

En este sentido, agregó: “En este país la plata manda. Hoy es mi hija, pero mañana puede ser la tuya. Y cuando sea la tuya, vas a querer que esta gente te acompañe”. Esta movilización fue la primera que se realizó fuera de la provincia por parte de la madre de la joven, quien ya adelantó que irá a otros puntos del país.

Así también fue la primera invitada en DDM, el nuevo ciclo de Mariana Fabbiani por la pantalla de América. Allí relató el duro momento en el que se dio cuenta de que su hija estaba muerta.

En ese sentido, Romero contestó todas las preguntas relacionadas a la desaparición de su hija, quién fue vista por última vez el 2° de junio pasado en Resistencia, Chaco. Asimismo, reveló que aún se encuetra “en la fase de enojo” y que, para ella, el “verdadero monstruo” es Emerenciano Sena y no su hijo César.

“Yo estoy segura que el asesino de mi hija es él”, afirmó refiriéndose al padre del clan Sena, familia acusada del femicidio. Y señaló: “El asesino, el carnicero de mi hija, es Emerenciano”.

En la misma entrevista, Mariana Fabbiani le preguntó: “¿Cómo hiciste vos, fue con el dije, fue con alguna de las pertenencias que te diste cuenta que tu hija estaba muerta?”. Y Gloria Romero aseguró: “El mismo sábado. Cuando tuvimos la reunión en Casa de Gobierno con la cúpula de la policía”.

“Yo estaba llorando y yo le dije que necesitaba o que me la traigan viva o que me den el cuerpo. El policía ahí me agarró de la mano, me vio a la cara y me dijo ‘te prometo que te voy a traer el cuerpo de tu hija’”, expresó la madre de Cecilia Strzyzowski.

Por último, la mujer quebró en llanto y cerró, entre lágrimas: “Cuando ese hombre me dijo eso yo sabía que mi hija estaba muerta y que estaban buscando el cuerpo. A partir de ahí no tuve más dudas, yo sabía que estaba muerta, lo sentía”.