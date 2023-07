PARA LA JUSTICIA ITALIANA, TOCARLE LA COLA A UNA CHICA POR MENOS DE 10 SEGUNDOS NO ES DELITO

Tras la denuncia por abuso realizada en el 2022, la justicia de Italia determinó que el acusado es inocente. La joven de 18 años recién cumplidos y estudiante del Instituto de Cine y TV “Roberto Rossellnini” de Roma, expresó su descontento por la respuesta que le dieron.

El hecho ocurrió cuando ella tenía 17 años y el acusado, el portero del instituto de Roma, 66 años. Cuando la chica subía las escaleras del establecimiento, apurada para llegar a clases, se le interpuso en su camino el hombre y la agarró por detrás sin decir ni una palabra. "Luego metió sus manos en mis pantalones y debajo de mi bombacha, me tocó la cola y luego me levantó lo suficiente como para lastimar mis partes íntimas. Esto, al menos para mí, no es una broma”, relató.

El tribunal romano consideró que tocar la cola de una muchacha durante menos de 10 segundos no es un delito, por lo que finalmente el portero quedó absuelto. El fallo desató una enorme polémica, en especial en las redes sociales.

Además alegó que el toque duró entre “5 y 10 segundos”, no fue fruto de la insistencia y fue casi “un roce” sin intención “concupiscente”, reveló el Corriere della Sera. Incluso, el falló le dio la razón al hombre cuando se defendió diciendo que todo había sido una broma.