EL DESGARRADOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA MAMÁ DE NOHA, EL NENE QUE SE DESCOMPENSÓ EN UN VUELO Y MURIÓ

"Tanto miedo tenía de que me dejes y mirá dónde estamos", comienza el emotivo posteo. "Mi niño, la verdad que sos un guerrero. Gracias por el gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto", dice.

"Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", continuó la mujer en su cuenta de Facebook.

"Dame fuerzas para no dejarme caer. Por tus hermanos, que me necesitan más ahora. Ellos sufren tu partida. Qué más decirte. Sé que no voy a dejar de recordarte cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no hacer nada mi amor", concluyó.

"Dame fuerzas mí amor xq no doy más del dolor , sos mío mío mí amor tengo miedo de enfrentar el mundo sin vs y no se cómo mirarlos a tus hermanos y decirle q te nos fuiste xq a vs es mí pregunta q algún día le voy a ser a dios cuando esté junto a él solo me queda dejarte volar bien alto q sientas el aire en tu carita de angelito q tenés te amoo eternamente y afortunada de ser tu mamá x siempre mí niño más bonito , dame muchas fuerzas "

"El día más triste de todos los días que me queda estar sin vs mí niño guerrero mí tino como te decíamos con tus hermanas ese amor incondicional q nos tuviste fue tan grande q llevaremos x el resto de nuestra vida gracias gracias x tanto y perdón x tan poquito q te di SII pudiera volver los días atrás nos abrazavamos más fuerte de todo los abrazos q nos dábamos eras un niño tan cariñoso q me dejaste muy vacía quiero q esto termine y poderte llevarte a casa con tus hermanos q nos esperan con los brazos abiertos como cuando naciste danos fuerzas xq no tenemos mí tino estamos echos pedazos sin vs"

Noha era oriundo de Corrientes y residía en Buenos Aires junto a sus progenitores desde hacía un año. Llegó a la Capital Federal en busca de un tratamiento contra la enfermedad de leucemia que sufría.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, mientras la familia retornaba a su tierra natal, el pequeño de tan solo 2 años y con síndrome de Down se descompensó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y murió.

El trágico episodio tuvo lugar este miércoles por la tarde en el vuelo AR1782. La aeronave despegó a las 14:25 desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero regresó a la base en el Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Clarín, testigos presenciales afirmaron que Noha comenzó a descompensarse poco después del despegue. Frente a la situación, dos médicos que se encontraban entre los pasajeros le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al pequeño.

A pesar de que insistieron en la reanimación, lamentablemente no lograron estabilizar al niño. Al arribar en Aeroparque, el personal sanitario del lugar continuó con las tareas de reanimación, pero el nene no resistió y murió.