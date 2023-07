SEBASTIÁN VILLA VOLVIÓ AL PAÍS Y SE SUMÓ A LOS ENTRENAMIENTOS

Este último martes, la dirigencia de Boca Juniors, a través de su Departamento de Legales, intimó a Sebastián Villa para que regrese a los entrenamientos con el plantel en el predio de Ezeiza.

El extremo colombiano aceptó el pedido del club y, este mismo miércoles por la mañana, arribó a Argentina para sumarse a las prácticas bajo las órdenes del entrenador, Jorge Almirón. En ese sentido, tras su aparición pública en el aeropuerto, inmediatamente se dirigió a las instalaciones del club.

Sin embargo, según lo que informó 'TNT Sports', el ex futbolista de Deportes Tolima no será tenido en cuenta y el 'Xeneize' le buscará salida en las próximas semanas para evitar que se vaya libre, algo que pretendían desde el entorno del delantero.

El futuro de Sebastián Villa, lejos de Boca

Villa tiene contrato hasta mediados de 2024, pero sus representantes intentarán ubicarlo en otro club lo antes posible para que pueda tener continuidad. Sin ir más lejos, Boca espera que el entorno del jugador traiga una oferta para venderlo.

De momento, no llegaron ofertas concretas por el futbolista, por lo que no se descarta que entrene de manera apartada hasta que defina su futuro profesional. Todo está por verse en las próximas semanas, pero lo cierto es que Villa no seguirá en Boca.