GERARDO MORALES PIDIÓ QUE LOS TURISTAS NO VISITEN JUJUY

Luis Petri vs. Gerardo Morales. La tensión reinante entre los aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) se trasladó este martes a sus compañeros de fórmula, quienes avivaron la interna opositora con un intercambio enfocado en la situación en Jujuy.

Todo comenzó con un declaración de Morales, quien en su rol de gobernador jujeño recomendó a los turistas no visitar la provincia esta semana por los piquetes y cortes de ruta en protesta por la reforma constitucional que impulsó y llevó adelante su gobierno.

En las redes sociales, Petri citó la afirmación del compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y comentó: "La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que planearon sus vacaciones desde hace meses".

Al respecto, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich comentó que "lo mismo pasa con los comerciantes, artesanos, hoteles y posadas que invirtieron y ahora pueden perderlo todo".

"No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores", concluyó el diputado radical, en su duro mensaje.

Posteriormente, Morales recogió el guante y le contestó, también a través de las redes sociales. "Estimado Luis Petri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país", comenzó el gobernador.

Luego, cargó con munición pesada al decirle que "como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa".

"Tampoco cómo el Gobierno nacional intentó un golpe institucional en Jujuy en el último mes, con el único objetivo de buscar impunidad", sostuvo.

Por último, el mandatario aseguró que "todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias y muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia". "Cuando visites Jujuy comprenderás por qué", cerró el texto Morales.