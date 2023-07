AVANZA LA OBRA DE REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN BERNARDO

Es una obra de gran envergadura técnica y de infraestructura, que ampliará significativamente la cartera de servicios y brindará mayores comodidades para los trabajadores de la salud y los pacientes.

En el lugar se realizará la construcción de un Bloque Crítico, Central de Esterilización, Bloque Administrativo, más los espacios de circulación, playa de maniobra y estacionamiento.

Además se incorporarán 11 quirófanos de cirugía mayor, 2 de cirugía ambulatoria, 26 boxes para terapia intensiva, 9 boxes de unidad coronaria, 2 quirófanos más 10 camas para unidad del quemado, 26 de terapia intermedia, 14 de recuperación cirugía mayor y 10 camas de recuperación cirugía ambulatoria.

El subgerente del hospital ya había resaltado que “una obra así de esta envergadura no se hizo jamás, esto no tiene precedentes. Significa un gran beneficio para la comunidad de Salta, porque ampliará significativamente el espacio físico del hospital San Bernardo; eso, sumado a la adquisición de tecnología y a la mayor atención de complejidades, hará que las prestaciones no sólo mejoren en cantidad sino también en calidad”.