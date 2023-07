BOCA INTIMÓ A SEBASTIÁN VILLA

La tensa situación entre Boca y Sebastián Villa parece no tener fin y sigue desarrollándose en el ámbito legal. En esta ocasión, fue el club, a través de sus abogados, quien respondió al jugador colombiano, intimándolo a que regrese a los entrenamientos en el predio de Ezeiza. A menos que ocurra algún imprevisto, se espera que el futbolista regrese en los próximos días.

Después de recibir una condena de dos años y un mes de prisión en suspenso por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" contra Daniela Cortés, Boca dejó en claro que Villa no volvería a jugar oficialmente con la camiseta azul y oro. Ante esta situación, el futbolista viajó a Colombia con la intención de buscar una salida en otro equipo.

A más de un mes desde que Villa empacó sus pertenencias, no ha habido noticias sobre ofertas para su traspaso. Hace algunos días, el futbolista envió una carta documento a Boca exigiendo ser reincorporado a los entrenamientos, transfiriendo un ultimátum al club: si no lo readmiten, considerará que está en condición de jugador libre.

Boca siempre se argumentó que en ningún momento se le impidió al jugador que continuara entrenando y que fue decisión suya retirar sus pertenencias del predio y viajar a Colombia, donde se le vio entrenando con un preparador físico. Por esta razón, el club expuso estos hechos ante la Justicia y respondió a Villa intimándolo a que se presente nuevamente en Ezeiza.

Según informan desde las oficinas de La Bombonera, está todo acordado para que Villa se ponga a disposición del club nuevamente antes del fin de semana y retome los entrenamientos. ¿Cambiará esto algo? No, la postura de Boca se mantiene: Villa no jugará "hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo". Mientras tanto, el club seguirá intentando ubicarlo en otro equipo, lo que además les permitiría liberar un cupo de extranjero para fichajes en este mercado de pases.