VEHÍCULO DE UN ACCIDENTE PERMANECE MAL ESTACIONADO SOBRE DEAN FUNES Y GENERAL GÜEMES

Los vecinos volvieron a dar aviso sobre la indignante situación sobre la calle Deán Funes al 300 a metro de la Comisaría 1º de la Policía de Salta. Han pasado días y todavía hay un vehículo siniestrado que complica el paso para circular por la zona mencionada.

La pregunta es: ¿Cuándo levantarán el auto? Representa una gran molestia para los autos de gran y pequeño porte, como el caso de los colectivos que pasan por esa arteria.

Aparentemente el rodado fue dejado en ese lugar porque no había espacio disponible sobre calle Güemes para ser depositado, quedó en calle Deán Funes, en la vereda donde no se puede detener, no se puede estacionar y a metros de una parada de colectivos.