UNA MUJER BUSCABA ALQUILER Y EL PROPIETARIO LA ABUSÓ SEXUALMENTE

La mujer contó que conoció a su abusador a partir de una publicación que el hombre realizó en un grupo de Facebook de la zona sureste.

El acusado de aparentemente más de 30 años es un propietario de cuatro piezas en el barrio Fraternidad y justamente sus intenciones eran lograr conseguir una habitación para vivir pero todo terminó de otra manera.

La víctima habló con TodoSaltaNoticias desde la Comisaría décima y dio detalles del horrible episodio que tuvo que vivir.

Todo sucedió el día de ayer a las 21 horas pasando el barrio Fraternidad, en la zona de de la feria Solidaridad. "Le comenté la publicación y me mandó un mensaje. Me citó en la feria Solidaridad, en una esquina de la escuela", dijo la víctima.

La mujer llevó 15 mil pesos porque esperaba ceñar la habitación, pero la historia fue otra cuando llevaron a la casa. "Subimos las escaleras porque me dijo que abajo vivía su familia. Cuando llegamos había un hombre mayor durmiendo, me dijo que se olvidó decirme que la pieza estaba ocupada".

"Cuando yo bajo, me lleva para el fondo de su casa, donde había un colchón. Me agarra del cuello y me tira al colchón, le pregunté qué le pasa y él se baja el cierre del pantalón y saca su miembro y apaga la luz."

Juan Enrique Suica, el abusador de la joven, no solo la violó, también la golpeó dos veces mientras ella gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Lamentablemente ningún vecino apareció auxiliarla, solo cuatro perros se acercaron pero Suica pateó a uno de ellos que mordió su pierna y luego cerró la puerta.

Antes de esto, el hombre le había quitado el celular y lo tiró en la habitación. La mujer logró marcar al 911 y la llamada seguía en curso mientras abusaban de ella.

"No sabía si dejar que me viole pero salir viva", relató la víctima. "Cuando terminó me dijo "de qué te quejas si fueron solo 15 minutos".

Tras lograr escapar, la joven salió de la casa a medio vestir, con sangre y semen entre sus piernas producto de la violenta violación. "Justo pasaba un móvil policial y le dije a los policías que me violaron. él cerró con llave la puerta y tuvieron que entrar por la fuerza".

En la comisaría la mujer se enteró algo todavía peor, su abusador tenía antecedentes. Ya había violado a cuatro chicas y solo pasó tres meses en prisión.

De acuerdo al relato de los vecinos, la pareja de Suica sufre de violencia de género pero es quien paga para que le den la libertad. "Su mujer lo saca, dicen que lava dinero y que la amenaza".

"No puedo orinar porque tienen que hacerme un examen para ver su semen, me arde horrible y tengo todo desgarrado", finalizó la joven, quien pide justicia por ella y las otras cuatro mujeres a las que Enrique Suica abusó.

El violador hasta ahora se encuentra detenido.