LA FOTO DE UNIDAD DEL OFICIALISMO NO ALTERÓ LA ESTRATEGIA DE BULLRICH Y LARRETA

A prácticamente un mes para las PASO del 13 de agosto, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no prevén ninguna sintonía fina en sus campañas ni tampoco posar juntos para las cámaras, pese a la foto de la unidad del oficialismo de este domingo que compartieron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa para apuntalar sus chances electorales.

La decisión de ambos es mantener la misma estrategia proselitista y en los próximos días viajarán esta semana a Santa Fe, donde apuestan a precandidatos distintos en las PASO del próximo domingo, aunque Bullrich prevé estar allí el jueves para apoyar la fórmula Carolina Losada-Federico Angelini para la gobernación, mientras que Larreta decidió volar el mismo día de las primarias, siempre que se imponga el binomio que respalda, integrado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia.

Además reforzarán su presencia en la provincia de Buenos Aires, el distrito en el que se enfocan para imponerse en las primarias y, además, para preservar la gobernabilidad si llegan a la Casa Rosada.

Otra resolución que surge de los dos equipos de campaña no es menor: no habrá debate de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio antes de las PASO. Para los estrategas de cada sector, esa instancia es considerada riesgosa porque puede hacer perder la elección por un error mínimo ante millones de televidentes. La actividad proselitista de los dos seguirá concentrada en el contacto directo con la gente, sin actos masivos, apelando a las fortalezas de sus perfiles (la firmeza de Bullrich y la búsqueda de consenso político de Larreta) y ante un escenario electoral que muestra novedades como la postal de unidad oficialista y la caída de Javier Milei en las encuestas.

Tanto en el larretismo como en el bullrichismo preveían que los referentes del Gobierno se iban a reunir para una foto: “Es lo que hacen siempre cuando saben que pueden perder las elecciones”, dijo un operador de la ex ministra de Seguridad. Por eso mismo, agregó, ese gesto “no va a modificar nuestra campaña, sino todo lo contrario: está claro que Massa es el candidato kirchnerista”.

En la misma sintonía, un asesor del alcalde porteño coincidió en que la imagen de la unidad oficialista no los hará cambiar su estrategia: “La foto de un gobierno fracasado no nos preocupa”, señaló. Y admitió que Larreta seguirá diferenciándose del estilo duro de Bullrich, aunque ya no criticará a Mauricio Macri: el jefe de Gobierno tiene encuestas que confirmaron que su imagen bajó algunos puntos luego de que hace una semana sostuvo que el modelo del ex presidente “fracasó”.