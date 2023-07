CACHO GARAY REGRESARÁ A LA CÁRCEL

La Justicia le revocó la prisión domiciliaria a Cacho Garay, que regresará a la cárcel, en el marco de la denuncia en su contra por violencia de género de parte de su ex, Verónica Macias.

El juez Federico Martínez hizo lugar al pedido de la fiscal y de los abogados de la ex del humorista en una audiencia que se celebró en el Polo Judicial, en Mendoza.

"Hace muy poco salí de un refugio para víctimas. Es muy difícil hablar de esto para mí. Viví 13 años de tortura. Hoy estoy cayendo en mi realidad. Me asistieron en el refugio y empecé a ver lo que me había pasado durante el tiempo que estuve con él. Fui persona abusada sexualmente y estuve privada de todo cuando vivía con él", resumió Verónica, en una nota con Intrusos, sobre el calvario que vivió.

Macías precisó que Garay la obligó a mantener relaciones con otras mujeres. "En este momento, lo único que me importa es haberme dado cuenta de todos los abusos que sufrí por él. Me obligó a tener relaciones con otras personas, con mujeres, con mujeres que lo apañan a él. Personas que viven de él. Como las mantiene, se quedan calladas", continuó.

La ex pareja del cómico reveló que temió por su integridad física. "Abusó de mí de todas las maneras posibles. Cuando yo intenté escaparme, él me decía que me iba a matar. Me decía: 'yo conozco a un montón de personas, nadie te va a creer'", manifestó.

Al finalizar, Macías que aún no se siente preparada para salir adelante y recuperarse de tanto horror. "Yo tomé fuerzas ahora para habla porque mi vida corrió peligro, él intentó matarme. Estoy destruida. Naturalicé todos los abusos y situaciones de violencia. Atentó contra mi vida durante 13 años", cerró.