PERDIÓ UNA DEMANDA POR $300 MIL Y LE EXIGEN $15 MILLONES

La industria de juicio impacta cada vez más en las empresas, en las grandes y, sobre todo, en las pymes. A un contexto que lleva años se sumó una nueva normativa, el Acta 2764/22 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, que establece cómo se calculan los intereses a abonar por las empresas en juicios laborales de todo tipo.

Como destacó ayer Infobae, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (CNAT), que preside la jueza Silvia Esther Pinto Varela, en la que solicitan se suspenda la vigencia del Acta. Aseguran que esa normativa “establece intereses exorbitantes en pagos por juicios laborales”.



La situación, aseguran las cámaras empresariales, no sólo genera honda preocupación entre los empresarios argentinos, también provoca un contexto de “resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación” y efectos “extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general”.

“Este método de cálculo hace que los número sean exorbitantes y desproporcionados, más allá del costo de vida y los salarios” (Castrillón)

La situación de los empleadores afectados es dramática.

“Yo estoy destruido, esto es un baldazo de agua fría. Es un disparate ajustar la sentencia, más allá de que en mi caso fue un juicio inventado, de alguien que trabajó 4 años. Un viernes me pidió un adelanto y nunca más apareció”, le dijo a este medio Juan (el nombre no es real: pidió anonimato porque su causa está aún abierta), que tuvo una imprenta por más de 20 años y la cerró hace seis.

“Tuve un juicio, el único en 25 años, y la contraparte nunca quiso negociar. Luego de 9 años salió esta sentencia que me obligó a pagar 300.000 pesos, pero con los intereses llega a casi 15 millones de pesos. No puedo afrontarlo, ni cerca. Ahora soy empleado, tengo 63 años y no sé cómo va a terminar esto. Apelamos y vamos a esperar, pero esto es una locura total. Se van a fundir a muchísimas pymes”, aseguró.

“Están imponiendo una tasa de interés para las liquidaciones de las sentencias de todo tipo de juicios laborales, despidos o lo que sea. Es verdad que había que actualizarla, pero es una locura: este método de cálculo hace que los números sean exorbitantes y desproporcionados, más allá del costo de vida y los salarios”, aseguró Carina Castrillón, abogada laboralista y miembro de Red de Abogados de Empresa de IDEA.

“Existen distintos criterios entre los jueces, varía depende la Sala o el juzgado que resuelva”, detalló Castrillón.

Desde IDEA muestran otra caso: una sentencia por 3,8 millones de pesos de capital, en un juicio de ocho años (2014-2023), se llega un total de 160 millones. Un 4470% más.

“Lo que ha hecho la CNAT es ni más ni menos que populismo del más básico. Ha ordenado a una de las partes de un juicio, asumir el total del costo inflacionario, como si ella fuese la responsable de ese costo. Una verdadera falacia sin sustento alguno en la bibliografía”, detalló el abogado laboralista Juan Manuel Lorenzo.

Otro ejemplo, en este caso de un trabajador de la industria del entretenimiento, con una condena a pagar por $2 millones con intereses a computar desde el febrero de 2013 y una primera capitalización desde el octubre de 2015 (fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación):

– Si esa condena se actualiza con las tasas de interés tradicionales, al día de hoy se elevaría en un 551%, es decir, uno $13 millones.

– Si ese mismo importe se actualiza por igual período siguiendo la inflación acumulada (2.194,18%), se elevaría a $46 millones.

– Si a esa suma de $2 millones se aplicase con el Acta 2764 de la CNAT, hoy acumularía un 6.683,39% de interés, es decir, unos $151 millones.

En simultáneo, las entidades enviaron a la Corte Suprema de Justicia una nota advirtiendo sobre esta situación y en la que manifiestan “la honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero. Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar”.

Basaron su reclamo en dos informes, uno de la Universidad de Buenos Aires y otro de la UIA, verificado por PwC Argentina, que describen las inconsistencias del método de cálculo.

El tema también impacta en los seguros de riesgo de trabajo. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) expresaron que: “en el caso de las ART, es el de mayor impacto porque afecta al stock judicial. Teniendo en cuenta el cúmulo de causas abiertas en CABA, que corresponde a 15% de los casos nivel país, esta actualización compromete más del patrimonio total de las compañías que integran el sistema. Además, todo se potencia, por hablar de stock y aplicación de un día para otro. Sólo para citar un ejemplo concreto: se podría decir que un juicio de 2014 con el acta nueva multiplica por 45 veces”.