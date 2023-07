PARO DE CAMIONEROS Y POSIBLE SUSPENCIÓN DE RECOLECCIÓN RESIDUOS EN LA CIUDAD

Hasta el momento se confirma un paro por tiempo indeterminado, como medida de fuerza determinada por el sindicato de Camioneros y se verá afectado el servicio de recolección de residuos.

El Sindicato anunció que este paro que resolvieron impacta en las prestaciones que realiza la empresa Agrotécnica Fueguina. En cuanto al motivo, esto sería por una falta de pago desde la Municipalidad capitalina.

El comunicado redacta lo siguiente:

"El Sindicato de camioneros de Salta informa a la sociedad que ante la falta de pago e incumplimiento de la municipalidad de la Ciudad , hacia la empresa Agrotécnica Fueguina, los trabajadores no percibieron los sueldos, aguinaldo y bono que corresponden a este mes . Por tal motivo después de una asamblea realizada, se tomó la decisión de suspender el servicio a partir de las 21 :00 hs del domingo 09 /07 /2023 , hasta q los sueldos estén acreditados en las cuentas de los trabajadores, hasta tanto no se abone lo adeudado no se levantará la medida de fuerza.

Esperando se soluciones en las próximas horas estamos en estado de alerta.".