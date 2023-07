EL PAPA FRANCISCO RECIBIÓ A BILL CLINTON EN EL VATICANO

Internacionales Hace 1 hora Rouse Leonor Por

El ex mandatario se convierte así en el tercer político demócrata que visita al pontífice en las últimas semanas, luego del ex secretario de Estado John Kerry y del ex candidato a alcalde de Los Ángeles Rick Caruso.