DIPUTADOS: EL OFICIALISMO RECHAZÓ EL PEDIDO OPOSITOR PARA DEROGAR LA LEY DE ALQUILERES

Sin embargo, una discusión reglamentaria por las comas postergó e debate hasta las 18 y Cecilia Moreau terminó pidiendo disculpas a los damnificados por la ley.

"Solicitamos la derogación de Ley de alquiles", expresó el diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, quien argumentó que el pedido será realizado "todas las veces que haga falta para reflexionar sobre la gravedad de dónde estamos parados".

Al hacer uso de la palabra, el diputado nacional subrayó: "A tres años de vigencia de la Ley de Alquileres hay valores que subieron hasta 600 %. Los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta. Entendamos que no hay oferta. Es una ley que no funcionó, que es una catástrofe".

"Este Gobierno fracasó. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan, pero por lo pronto lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento. Consulten al Presidente, que no ejerce. Consulten a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), consulten al ministro (de Economía Sergio Massa), que además es candidato. Sería mejor quizás que escuchen a la gente", resaltó Lombardi.