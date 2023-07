SE CAYÓ DEL PRIMER PISO UNA ALUMNA DEL 7° GRADO DEL COLEGIO SANTA ROSA

Hace unas horas se conoció la noticia, a través de mensajes de WhatsApp que se viralizaron, que una nena del séptimo año del colegio Santa Rosa se cayó por el balcón del establecimiento, "dicen que está en terapia grave. Por ese motivo estaba la policía".

Una madre comentó que el hecho habría ocurrido a las 08:00 horas, desde la Institución no brindaron más detalles sobre el incidente, no suspendieron las clases pero tomaron la decisión de autorizar a los padres que quisieran retirar a sus hijos ya que se encontraban consternados por la situación, "vieron la sangre tirada en el piso, no iban a rendir en esas condiciones".

"A mi como madre me sorprendió que no se suspendieron las clases. No nos supieron explicar si se tiró atentando contra su propia vida o realmente jugando alguien la empujó o si se tropezó".

Se pudo conocer que la niña está estable.

El CIF ya realizó el peritaje correspondiente para determinar como sucedió el incidente.