TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PAMI RECLAMAN POR BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO

Matías Scalabrini, del Sindicato Unidos de Trabajadores Empleados del PAMI, se encuentran reclamando por las condiciones de trabajo digno y brindó detalles sobre las condiciones edilicias de las agencias.

La totalidad de las agencias y la sede central tienen el contrato de alquiler vencido, las sedes de Cerrillos y Cafayate tiene iniciado el desalojo

"El PAMI tiene dos agencias en condiciones de desalojo, tenemos el edificio sin matafuegos, no funcionan las luces de emergencias, los baños no tienen luces y pierde agua, hay goteras por todos lados, no funciona la escalera mecánica y el ascensor se rompe todo el tiempo, no es un lugar digno para atender a la gente ni para trabajar".

También mencionó la situación que vivieron durante el verano en el que el edificio realizó atención al público con la planta baja inundada por las lluvias y las bocas de electricidad bajo agua.