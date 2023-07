ATROPELLARON A UN POLICÍA EN EL CONTROL DE AV. ARENALES

Hace instantes atropellaron a un efectivo de la policía en el control de la Avenida Arenales que involucra a un motociclista, quien aparentemente quiso esquivar el control y terminó embistiendo al policía.

El conductor de la motocicleta dialogó con TodoSaltaNoticias y dijo que "como no estaba el cono yo me tiré para el costado y lo rocé el hombro, para mi esto no está bien señalizado".