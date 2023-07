HABLÓ SUSANA PONTUSSI SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

"El 30 de Junio se les venció el contrato y no se les renovó y es una potestad que tiene la patronal, en este caso la Municipalidad de renovar o no los contratos".

Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos, dialogó con la prensa sobre la situación de los más de diez trabajadores que se encuentran sin poder renovar su contrato y mencionó que había un grupo de personas que estaban contratadas con un contrato temporal a quienes se les vencía el mismo el día 30 de Junio y que fueron informados el día jueves que no se les renovaba el mismo.

"Existe la posibilidad, no solo en la Municipalidad, de los contratos temporarios para determinadas acciones y con un fin de contrato. El treinta de Junio se les venció el contrato y no se les renovó y es una potestad que tiene la patronal, en este caso la Municipalidad de renovar o no los contratos".

También, se le consultó a Susana Pontussi sobre el rol de su hijo y su esposo en la Municipalidad y contestó que su esposo está ad honorem ya que es jubilado municipal y que se encuentra cumpliendo una coordinación del control de los permisionarios.

Su hijo tiene un contrato político, "me llama la atención cuando se habla de esto porque hay muchos casos en los que hay gremios que piden que ingresen sus hijos, no me parece descabellado que puedan haber hijos o hijas de algún funcionario que cumpla funciones políticas en una gestión".