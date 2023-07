EL MONSEÑOR BERNACKI PIDIÓ A LOS SALTEÑOS NO DEJARSE LLEVAR POR LA CORRUPCIÓN

En la jornada de ayer se realizó la procesión en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, conocida como la "Virgen Gaucha de Salta".

El Monseñor Dante Bernacki sostuvo que: "En estos momentos difíciles que estamos viviendo, muchas veces la mentira se ha instalado y la corrupción ha manchado el rostro de nuestro país. Nuestros queridos jubilados no tienen ni para llegar a fin de mes. O se alimentan y no comen, o comen y no se alimentan".

Tras destacar la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, el obispo se dedicó a dejar unas palabras referidas a la situación que atraviesa el país. "Cuantas veces también tenemos que decir, a nosotros que le han confiado a María, dentro de esta tristísima realidad de nuestra Patria del clientelismo político, del usar a los pobres para el propio interés, de usar al hermano que necesita la dignidad de un trabajo, necesita sostener su familia con el trabajo. La dádiva es indigna, ¡es clientelismo político!".

Pidió que el pueblo entero no se deje llevar por la corrupción y la mentira. "Qué triste cuando se dice roba, pero hace algo. El problema es que roba", señaló decepcionado.

Fuente: Nuevo Diario.