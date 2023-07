FAMILIA DE NAHUEL ESPINOZA DENUNCIA QUE NO HAY PRUEBAS DEL ASESINATO OCURRIDO EN ENERO DEL AÑO PASADO

Se trata de un violento asesinato de un joven de 19 años ocurrido el 6 de enero del año pasado en la calle Dean Funes al 1300, en plena vía pública. Facundo Solorza fue encontrado sin vida sobre el canal de la zona.

Un joven de 23 años fue acusado de asesinar con alevosía por el hecho. La autopsia mostró que la causa de la muerte del joven se dio por un shock hipovolémico, producto de las múltiples apuñaladas que recibió con un cuchillo en la zona cervical, torácico y abdominal.

La hermana de Gustavo Nahuel Espinoza y la abogada Valeria Pohl dialogaron con TodoSaltaNoticias sobre el caso y expresaron lo siguiente:

"Según la policía mi hermano mató a un joven con 64 puñaladas", compartió en un inicio la hermana de Nahuel. En tanto la abogada explicó los motivos por los cuales el joven de 23 años es inocente.

"Nos llama poderosamente la atención que hay un ADN negativo, la victima no tenia rastros de nuestro defendido en las manos del arma homicida. Su error fue estar en el lugar equivocado", expresó la Dra. Valeria Pohl.

La profesional sostuvo que "hay un inocente detenido", y que de acuerdo a los estudios realizados, "las manos del difunto no tiene el ADN de nuestro detenido (Nahuel Espinoza)".

Además agregó que hubo falsas declaraciones. "la victima era de gran contextura, pesaba 90 kilos. La persona que lo mata lo arrastra. hay un testigo que dice haber visto movimiento, es imposible. Decía que desde la ventana de su departamento había visto a otra gente, eso me da la pauta de que él es inocente".

"Él no cometió el hecho. No lo mató. El difunto no tiene el ADN del defendido debajo de las uñas", finalizó la abogada.