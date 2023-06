VECINOS PIDEN QUE AYUDEN A UN ABUELO ABANDONADO Y EN MAL ESTADO DE SALUD

Se viralizó en redes la situación de un abuelo de 72 años que lleva varios días sin comer. Andrés Aguilar vive en el barrio Ceferino, más exactamente en la calle Córdoba 1591.

El móvil de TodoSaltaNoticias se acercó al lugar y en dialogo con los vecinos se compartió que pese a que el adulto tiene su pensión, esta no le alcanza. Cabe destacar que Andrés también tiene problemas de salud, vive solo y por esto la barriada cuenta que iniciaron con una campaña solidaria para ayudarlo a él y a los perros que viven junto a él.

Una vecina contó que el hombre se hizo cargo de varios canes pero no les da de comer. Por este motivo es que también buscan ayudar a sus mascotas.

"Viene a mi casa y le damos un plato de comida pero a veces no se deja ayudar. Yo traté de llevarlo al hospital pero no quiso", dijo un vecino. Agregó además que no tiene servicio de luz en su casa, vive en la oscuridad, tampoco tiene gas. "Solo tiene agua", dijo.