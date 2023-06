LA OBRA SOCIAL PROFE NIEGA MEDICAMENTOS A UN TRANSPLANTADO

Una obra social niega medicamentos a una persona trasplantada de 67 años, hace seis meses que se encuentra reclamando esta situación y aún no le brindaron ninguna solución.

Roberto Rodríguez Jorge de 67 años músico de la movida tropical norteña participó en muchos grupos de la ciudad de salta, sus inicios fueron con Wanabara, luego con los Kabuquis, acompañó a Ricky Maravilla y a Carlos Conte en una oportunidad.

Hace un año que le realizaron un trasplante de médula, "de Buenos Aires me trasladaron hacia Salta de parte del CUCAI, me seguirá atendiendo mi doctora de cabecera. Me recetó medicamentos y los fui a retirar al Milagro y no me lo dieron".

Según manifiesta desde el Milagro le dijeron que corresponde que se lo den ahí y a consecuencia de esta situación hace seis meses que se vio en la obligación de cortar su tratamiento.

Los medicamentos debe tomarlos cada 7 días y descansar unos 15 días, su medicamento es de muy alto costo y no puede pagarlos por su cuenta, solicita que por favor colaboren con su situación ya que necesita que le brinden su medicamento de forma urgente para poder continuar con su tratamiento.

Mencionó también que se encuentra a la espera de alguna respuesta y caso contrario procederá a tomar acciones legales contra la obra social, "yo necesito la medicación y me la niegan".