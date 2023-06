SEGÚN LA QUERELLA, LOS HUESOS HALLADOS SERÍAN FALANGES DE LA MANO Y DEL PIE DE LA JOVEN

En medio de la búsqueda de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio, los especialistas del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco analizaron los huesos hallados en el río Tragadero y determinaron que son humanos.

Por su parte, los abogados de la querella afirman que los restos se corresponden a falanges de una mano y de un pie, y que pertenecen a la víctima de 28 años.



El padre de Cecilia habló por primera vez desde la desaparición de su hija en la provincia de Chaco. El viernes pasado, su ex pareja reveló que el hombre es "amigo de los Sena y Acuña" y que abandonó a su familia hace 20 años luego del divorcio entre ambos.

"Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla", expresó Miguel en una entrevista que concedió el domingo 19 de junio y que se difundió una semana después con el fin de que no afectara la investigación del caso ni las negociaciones de Gloria Romero, con sus abogados querellantes Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando.

"No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso", indicó respecto de los principales acusados, César y Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña. Y completó: "No sé si tienen perdón. Lo fundamental es que los culpables paguen".