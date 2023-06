QUEDÓ DETENIDO EL HOMBRE QUE SE HACÍA PASAR POR SACERDOTE Y ROBABA LOS HOGARES DE LOS SALTEÑOS

Un hombre durante varias semanas asaltó diferentes hogares en los que entraba convenciendo a los vecinos salteños de que era un sacerdote. Una vez ingresaba, tomaba celulares y entre otros materiales.

Afortunadamente el jueves fue detenido en la localidad de San Agustín y tras su imputación solicitaron su prisión preventiva. En la última audiencia en su contra, el acusado se abstuvo de prestar declaración.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó de forma provisional a un hombre de 36 años como autor de los delitos de hurto (tres hechos) y estafa. Se hacía pasar por cura para ganar la confianza de los vecinos y poder apoderarse de elementos de valor.

El acusado, estuvo acompañado de defensa oficial y se abstuvo de declarar tras conocer la acusación en su contra. Desde la Fiscalía solicitaron al Juzgado de Garantías interviniente su prisión preventiva.

La Parroquía de La Merced compartió en su red social sobre el delincuente, Rodríguez José Nicolás.

"Con este engaño logro sustraer objetos de valor y dinero en efectivo de personas, quienes en su buena voluntad, dejaron pasar a sus hogares, donde con fábulas engañosas y logrando distracción lograba cometer estos ilícitos.

De una manera especial agradecemos al SUB OFICIAL PRINCIPAL JUAN SERRANO Y SUB OFICIAL PRINCIPAL ESPINOLA OSCAR DE SUB CRIA DE SAN AGUSTÍN.

Reitero mi agradecimiento como párroco de esta jurisdicción y rápida comunicación que permitió detener el accionar de esta persona. Aprovecho este espacio para alertar a todos los fieles y vecinos de esta zona otras localidades. Sabemos que entre todos podemos cuidarnos y de manera especial a nuestros niños y adultos quienes son los más vulnerables pues se aprovecha inocencia o buena voluntad de las personas.

Unidos todos procuramos y alentamos el bien común. Por ello ante cualquier sospecha, comunicarse a las autoridades competentes. Abundantes bendiciones!"