PUESTEROS DE SALTA RECLAMAN FALTA DE CONTROL MUNICIPAL

En las inmediaciones de la Iglesia Perpetuo Socorro se encuentran los tradicionales puesteros que hace años venden productos artesanales y se encuentran reclamando la falta de control y organización municipal.

Roxana, emprendedora de masas artesanales, dialogó con TodoSaltaNoticias y comentó que si bien ella tiene los papeles que la municipalidad le solicitan, le autorizaron el permiso el día viernes con el número 4 y 5, se instaló y resulta que el número 45 lo tienen las personas de afuera, "solicité que desocupen el lugar y me dijeron que tienen una lista donde se organizaron de tal manera que la gente de afuera quedó en los primeros espacios y me dijeron que no me iban a dar el espacio".

Ella es emprendedora hace cinco años, luego con la pandemia se paralizó todo y cuando regresaron se organizó para trabajar como la municipalidad solicitó, es decir, sumándose a los grupos de emprendedores de los paseos que ellos conformaban.

"Yo no reclamo nada más que me asignen mi lugar, quiero que controlen y que nos den el lugar que ellos me vendieron".

Los trabajadores solicitan que se respete a los locales y luego al resto, "nosotros no le prohibimos la venta a nadie, solo solicitamos que se nos respete".

Un trabajador afirmó que una mujer de Catamarca fue con una ruleta a marcarle su lugar, "como si ella fuera la encargada de marcar los pisos y los lugares".