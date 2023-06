BULLRICH: “ESTE CAMBIO NO VA A SER TIBIO”

En las últimas horas, se conoció que el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de “Unidos Triunfaremos”, la corriente del peronismo que promueve la precandidatura presidencial de Daniel Scioli para las PASO de Unión por la Patria.

Todo pese a los intentos de gobernadores y otros dirigentes, que continuarán este viernes y hasta último minuto, para que el oficialismo tenga una lista de unidad.

"Este es un equipo que se la va a jugar por la gente", dijo Patricia Bullrich



Luego de Petri, tomó el micrófono la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, quien señaló: "Muchas gracias a Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina".

"Vamos a hacer un cambio que no va a ser un cambio más ni va quedar a mitad de camino. No va a ser tibio, sino contundente y con decisión. La Argentina no da más”, sumó.