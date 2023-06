EL "ÁNGEL SAETERO" QUE AYUDÓ A UN ABUELO A RECUPERAR SU CELULAR

No todo son malas noticias cuando se trata de SAETA y sus choferes, es cierto que muchos tienen demasiadas quejas a cerca de lo que es el servicio. Sin embargo, hay que destacar las buenas acciones y el trato amable y cariñoso de muchos otros conductores que siempre tratan de dar lo mejor en su trabajo.

Un ejemplo de estas personas de buen corazón es la historia de un chofer de la línea 5A que amablemente ayudó a un abuelo a recuperar su celular. La conmovedora historia que parece de película fue compartida por una vecina a través de Facebook y cuenta lo siguiente:

"Gracias a este señor chofer del 5A. Ayer volviendo del terciario subió a este Doncito en el cole que estaba desesperado porque se le había caído el celular en el colectivo anterior que pasaba por Samson. El venia atrás, por Católica he intento alcanzarlo lo logramos en la UCASAL, pero aunque le hizo juego de luces he intento parar a su compañero este siguió y no paro. Recién lo logramos en la primera parada de castañares justo cuando yo me bajaba. Y el Doncito logro recuperar su celular estaba tirado en el primer asiento de la unidad como el dijo. Apenas lo vio.

Agradezco a este ángel de SAETA, este chofer que logró alcanzar a su compañero y recuperar el celular de este viejito, que obviamente como hombre de edad es difícil acceder a la tecnología y entenderla.

No todos los choferes son cualquiera como el que tenia el celular y nunca paro solo buscaba cumplir su frecuencia. Nuestro "Ángel Saetero" empatizó con el señorito mayor y lo ayudó a recuperar su celular.

GRACIAS POR SER NUESTRO CHOFER Y SOLIDARIZARTE CON LAS PERSONAS QUE A DIARIO UTILIZAMOS EL TRANSPORTE PÚBLICO".