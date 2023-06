OFRECERÁN EL TEST RÁPIDO Y GRATUITO DE VIH EN DISTINTOS LUGARES DE LA PROVINCIA

El 27 de junio es el Día Nacional de la Promoción de la Prueba del VIH. En este marco, el Ministerio de Salud Pública refuerza la información sobre la importancia de los test y alienta a las personas a conocer su estado serológico con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y, en caso de ser necesario, buscar servicios de atención y tratamiento.

Asimismo, informa que los diferentes efectores de su dependencia realizarán actividades de promoción, prevención y diagnóstico, ofreciendo a la comunidad la realización del test rápido y gratuito, además de brindar consejería.

El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social, coordina anualmente con hospitales del interior provincial las jornadas de promoción, que incluyen la realización de test rápidos, asesoramiento y entrega de preservativos.

Cronograma

Estos son algunos de los lugares donde se harán test rápidos y actividades de prevención y promoción en horario matutino:

Tartagal. Hospital Juan Domingo Perón: lunes 26

Tartagal. Terminal de ómnibus: martes 27

Salvador Mazza. Centro de salud Ferro II: miércoles 28

Las Lajitas. Hospital: lunes 26 y martes 27

La Unión. Plaza central: martes 27

Pichanal. Hospital: martes 27

Apolinario Saravia. Hospital: martes 27

Vaqueros. Centro de salud: martes 27

Los Toldos. Centro de salud: martes 27

Orán. Plaza San Martín: miércoles 28

En ciudad de Salta

Centro de salud Intersindical: martes 27

Centro de salud San Francisco solano: martes 27

Centro de salud Villa Lavalle: martes 27

Centro de salud El Mirador: martes 27

El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública recomienda a todas las personas, a partir de los 14 años de edad, hacerse la prueba de VIH por lo menos una vez al año, como parte de la atención de salud de rutina.

Este programa funciona en avenida Sarmiento 625, de lunes a viernes, de 7 a 14. Teléfono 0387 4370504. Correo electrónico: [email protected] Facebook: Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Salta.

Importancia del test

La única forma de saber si se tiene el VIH es realizándose un test específico, que es rápido, voluntario y gratuito y cuyo resultado se comunica al interesado en forma confidencial.

Acceder al diagnóstico temprano permite, en el caso de que el médico lo indique, iniciar el tratamiento correspondiente, que en la Argentina es gratuito por ley.

Además, al conocer el estado serológico positivo, la persona infectada extrema los cuidados para evitar transmitir el virus a otras personas.

El paciente positivo que inicia tratamiento médico y lo sigue de la manera adecuada, frena la progresión de la infección y puede tener buena calidad de vida.

Toda persona tiene derecho a realizarse el test de VIH en forma gratuita en hospitales públicos y centros de salud, sin necesidad de presentar pedido médico.

El personal sanitario debe brindar asesoramiento previo y posterior a la prueba, como también orientación a la persona con resultado positivo.

Según estadísticas nacionales, 3 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben. Además, el 27% de las personas conocen su diagnóstico de manera tardía, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus y retrasa el inicio del tratamiento médico.

Período ventana

En todos los casos, es preciso tener en cuenta lo que se denomina “período ventana”. Este es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para ser detectado mediante el test.

Ese tiempo puede ser de hasta un mes y en ese lapso, aunque la persona esté infectada, las pruebas van a dar resultado negativo. Por ello, es importante que el test no se haga de manera inmediata a la situación de riesgo y consultar con el personal de salud.

Para recordar

VIH no es igual a sida. Este virus, sin tratamiento adecuado, puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)

Las personas infectadas que realizan tratamiento antirretroviral y presentan carga viral indetectable por al menos 6 meses, no transmiten el VIH por vía sexual

En ese sentido, existe evidencia científica sólida y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos (CDC), la Sociedad Internacional de Sida y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), entre otras organizaciones

Se dice que el virus es indetectable cuando, habiendo realizado el tratamiento de manera correcta, se logra evitar la replicación del virus y se disminuye su cantidad en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales

Es importante entender que tener el virus indetectable no significa que no se lo tiene

Si bien el VIH indetectable no se transmite por vía sexual, la transmisión es posible a través de la sangre o de la leche materna

Las personas con VIH que tienen una carga viral indetectable pueden igualmente contraer y transmitir otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia o hepatitis, a través de las relaciones sexuales sin preservativo o con mal uso del mismo.



