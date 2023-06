MAXI RODRÍGUEZ SE BAJÓ DE LA DESPEDIDA DE RIQUELME

Y es que ambos realizan su despedida el mismo fin de semana y comparten varios invitados. Maxi Rodríguez expresó: No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace...”.

Es que el exmediocampista rosarino, que el sábado tendrá su partido despedida en el estadio de Newell’s, consideró que el actual vice de Boca aprovechó su evento para “agarrar de rebote” a varios de sus invitados, entre ellos Lionel Messi, para celebrar su homenaje en la Bombonera anunciado para el otro día.

Así fue que después de lanzar algunas declaraciones que parecían broma en las primeras horas del miércoles, por la noche brindó una entrevista a una radio rosarina en la que no dejó dudas de su molestia: “Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace...”, expresó en Zapping Sports de Radio 2 de Rosario.

En ese sentido, La Fiera añadió: “Para el partido de Riquelme creo que no vamos a estar en condiciones de viajar después de todo el desgaste del sábado. Tengo que atender amigos que vienen de afuera, pero todo bien con Román, lo conozco desde hace mucho”.

“Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos, porque ya me va a agarrar algunos rebotes, jaja”, bromeó Maxi en una entrevista realizada con TyC Sports. Y, luego, en tono chistoso, continuó: “Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo jeje, pero capaz que manda algo”, sentenció.