"A VECES TENÍA QUE ATAR LA PUERTA CON UNA GASA"

Franco Valencia de 42 años falleció al ser embestido por una ambulancia del SAMEC en Vaqueros. Su madre contó a TodoSaltaNoticias lo que ocurrió.

"Mi hijo fue a trabajar, la puerta no cerraba. Él pechó para cerrar la puerta, a veces la ataba con gasas", relató y agregó que a veces "tenía que hacer maravillas" para que cerrara. Ninguna estaba en buen estado.

"No es que no le haya puesto freno de mano, a veces no servía la ambulancia. Su compañera lo llevó a una clínica privada en otra ambulancia que no tenía sirena ni bocina”, manifestó.

Franco trabajó más de 8 años de esta manera, en estas condiciones. Varias veces le contó a su madre de las circunstancias en las que tenía que trabajar. Hoy su madre cuenta con dolor lo que fue una muerte anunciada por los relatos de su hijo, el mal estado del transporte,

No solo Elena despide a un hombre trabajador y responsable, Franco era padre de 4 niños (14, 8, 7 y una bebé de 2 meses).

"Queremos que se haga justicia. Él contaba que pasaban cosas con las ambulancias. Que no quede como un accidente. Esto se puso evitar", sentenció una familiar de Franco.