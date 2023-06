MORALES DIJO QUE NO PERMITIRÍA MÁS VIOLENCIA EN JUJUY

Morales el día de ayer continuo respondiendo a los diferentes mandatarios que comentaron sobre la violencia que está viviendo Jujuy. Apuntó directamente a la vicepresidenta y dijo: “Cristina Kirchner tiene un ADN de violencia y corrupción”.

"Cristina no está de acuerdo que los corruptos vayan presos, lo que quiere ella es la violencia, el caos y la degradación cultural que dejó el kirchnerismo. Entonces, que no me corra con el tema de la descalificación personal. Es muy básico por parte de ella y no sirve. Ella tiene un ADN de violencia y de corrupción", aseguró en declaraciones a TN.

Agregó además que lo sucedido en Jujuy "le venía muy bien" al kirchnerismo "para tapar lo que paso en el Chaco" con el caso Cecilia.

"Buscaron a Jujuy como un argumento para tapar algo que es tan grave como lo que pasa acá, porque todo forma parte de un mismo sistema de estado paralelo, donde manejan fondos sin control. Los Milagro Sala y los Sena que andan por toda la Argentina manejando fondos sin control y de pronto se creen con una gran impunidad y dueños de la vida de la gente", señaló.

"Ella y Alberto (Fernández) son responsables del caos que están generando en Jujuy, y como gobernador no se los voy a permitir. No les tengo miedo y no nos van a empujar, ya le han hecho mucho daño al pueblo argentino. La peor represión es la pobreza que están dejando", reafirmó Morales, responsabilizando a los mandatarios mencionados como responsables de la violencia ocurrida el día lunes y martes.