MORALES CULPÓ AL GOBIERNO NACIONAL POR LAS VIOLENTAS PROTESTAS EN JUJUY

"Acá lo que busca el Gobierno nacional es el conflicto. Ayer cayó (el secretario de Derechos Humanos Horacio) Pietragalla con otros ocho funcionarios en un avión a incentivar el conflicto", dijo el gobernador durante una entrevista por Radio Mitre.

"El Gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo, junto con dirigentes de izquierda, están metidos e incentivando", agregó el presidente de la Unión Cívica Radical.

El gobernador salió a defender la labor de los efectivos de Infantería de la policía jujeña, que el sábado reprimieron a manifestantes que cortaban el tránisto en el cruce de las rutas 9 y 52, a la altura de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma.

La represión se produjo en medio de las protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El gobernador explicó también cómo está tratado el derecho a la manifestación y a la protesta en la provincia a partir de lo que marca la nueva Constitución, aprobada el viernes último.

"Lo que hace la Constitución es garantiza el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso. Si establece al Estado la obligación de regular ese derecho, que no es absoluto, que no colisione con otros derechos en un marco en el que están prohibidos los cortes de ruta, de calles, y las usurpaciones de edificios públicos. Eso si está puesto en la Constitución y eso es lo que no quiere el kirchnerismo", señaló Morales.