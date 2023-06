CARLITOS TEVEZ Y EL BURRITO ORTEGA LLEGAN A SALTA PARA JUGAR UN PARTIDO SOLIDARIO

El ex Boca, Carlitos Tevez confirmó su presencia para el partido de las Estrellas que se disputará el próximo sábado 15 de julio en el marco del festival del TRICHACO, que organiza por el Chaqueño Palavecino.

El ex Boca no sería el único que llegaría a Salta , sino que también se sumaría el “burrito” Ortega. Ambos grandes amigos de el Chaqueño que no dudaron a la hora de decir presente.

El evento es a total beneficio de más de 40 escuelas rurales del Chaco Salteño y su nombre se debe a que es en referencia al punto tripartito entre las fronteras de Paraguay, Bolivia y Argentina, situado a 550 km de Salta Capital.