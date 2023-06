"AHORA QUE NOS UNIMOS POR LA PATRIA, DEJEMOS DE DISCUTIR"

"Ahora que nos unimos por la patria pongamos en valor a la patria", señaló Fernández, quien luego agregó: "No tenemos que discutir entre nosotros, tenemos que estar bien unidos".

Las declaraciones del Jefe de Estado tuvieron lugar durante el recorrido que realizó en el Centro Espacial Punta Indio, donde se está desarrollando el lanzador argentino de satélites Tronador II.

El mensaje del Presidente llega luego de los cruces que se desataron entre el kirchnerismo y el sciolismo tras el cierre de alianzas.

"Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir", subrayó Fernández .

En esa línea, el Presidente destacó: "Los dos creemos que la Argentina debe y puede hacer eso. Ayer fundamos Unión por la Patria. ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? Porque si realmente creemos, confiamos, en que podemos vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos. Hay otros que no creen eso, no los voy a juzgar, simplemente no lo creen".

Luego del duro comunicado que se conoció del PJ bonaerense, con críticas a Daniel Scioli y al propio jefe de Estado, Fernández sentenció: "Tenemos que estar unidos, no discutir entre nosotros".

"Cuando llega el momento de poner orden en las cuentas y alguien elije prescindir de la salud, del trabajo y de la ciencia y la tecnología nos está diciendo todo. Nosotros creemos que la salud de los argentinos es importantísima y la educación es el futuro de la sociedad. El trabajo digno es lo que todo argentino merece. Ahora que nos unimos por la patria pongamos en valor a la patria. Esto es la patria. Que estemos construyendo un cohete propulsor para poner en órbita los satélites que en Argentina se hacen", subrayó.