JUAN ROMÁN RIQUELME ANUNCIÓ SU PARTIDO DESPEDIDA

Después de años de espera, finalmente Juan Román Riquelme brindó una conferencia de prensa en La Bombonera en la que anunció su partido despedida, que será el domingo 25 de junio.

"Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día", comenzó diciendo el vicepresidente de Boca.

"La verdad que pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de Argentinos. Ahora me toca venir a la cancha como hincha. Hay que hacerlo bien para poder a entrar en esta cancha. Resulta fácil volver al jardín de casa al ponerse el buzo del club, será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota, ja", continuó Román.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de hacer más de un partido, el ídolo de Boca, declaró: "No lo sé. Es verdad que somos muchos los bosteros, eso sin duda. Cada día que pasa no sé por qué me tienen tanto cariño, eso también me lo pregunto. He sido un simple jugador de fútbol que intentó defender los colores de la mejor manera, que intentó defender los colores como lo sentía y que pasó nueve años del último día. La Bombonera volverá a ser una maravilla como siempre".