"NO CREO JUGAR EL PRÓXIMO MUNDIAL"

Messi se encuentra en China para su próximo partido con la Selección Argentina que será este jueves contra Australia en un esperado amistoso.

Durante su estadía el medio deportivo Titan Sports tuvo la oportunidad de realizar una entrevista con el mejor del mundo y sus declaraciones no fueron, posiblemente para todo el universo, las que se querían escuchar.

"Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar", sentenció la Pulga, que lleva disputadas cinco Copas del Mundo con Argentina.

Con este anuncio podríamos dar por sentado que Messi no participará del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, expresó Messi.

"Estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice. Eso es lo más importante para mí", agregó.

Luego, consultado sobre el Balón de Oro que ganó por la temporada pasada, explicó: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.