ARGENTINOS EN CHINA DENUNCIAN QUE LOS DEJARON SIN ENTRADAS PARA EL AMISTOSO DE LA SELECCIÓN

Al menos unos 200 hinchas de la Selección Argentina habían realizado negociaciones con los organizadores del evento para alentar a los campeones del mundo. Sin embargo, luego de un aumento inesperado de los precios “los tickets desaparecieron”.

“Tenemos una frustración total porque hicimos todo lo que correspondía”, aseguró en diálogo con TN Oscar Marín, un argentino que vive desde 2019 en China y que se había encargado de ser el nexo con los organizadores para conseguirles los tickets a los cerca de 200 residentes que querían ir al amistoso del próximo jueves desde las 9 (hora argentina) ante Australia.

Desde que se hizo el anuncio del partido, la comunidad argentina inició las negociaciones con los organizadores locales del gran evento.

“Nuestro contacto era con un gerente y con tres personas, entre chinos y taiwaneses, que nos atendían. Los residentes argentinos queríamos estar todos juntos en el mismo lugar del estadio”, contó Oscar.

“Nos dijeron un precio y después no lo respetaron. Hubo gente que dijo que no podía pagar, pero otros aceptaron el cambio. Cuando íbamos a definir las cosas, no había precio para nosotros. Dejaron de contestarnos. Las entradas en determinado momento desaparecieron”.

El precio original que los organizadores les habían pasado a los residentes argentinos era de 1380 yuanes, es decir, unos 194 dólares estadounidenses (casi 50 mil pesos, según el tipo de cambio del BCRA). Luego, les ofrecieron el mismo sector, pero por precios que oscilaban entre los 3800 y los 4800 yuanes.