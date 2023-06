CIRCULABA EN SU MONOPATÍN ELÉCTRICO, CAYÓ POR UN BACHE Y AHORA ESTÁ EN EL HOSPITAL

El día de ayer, una mujer terminó gravemente lesionada tras caer con su monopatín eléctrico en la calle Alvarado al 600, entre Alberdi y Buenos Aires. por culpa de un enorme bache.

Cabe destacar que el bache se encuentra al frente de un estacionamiento, aparentemente se realizó antes algún arreglo de relleno pero por la entrada y salida de los vehículos se produjo el hundimiento del pavimento dejando un hueco bastante peligroso que hoy, lesionó a una mujer.

Si bien la calle no se encuentra en el mejor estado, llama la atención que la mujer no tenía casco ni ningún otro requisito de seguridad.

El fuerte golpe la dejó tendida en el suelo y fue asistida por la policía y personal del SAMEC.

La mujer de 35 años, Cyntia, dialogó con InformateSalta y contó lo siguiente tras el accidente.

“Iba en el monopatín a 10 como mucho 15 kilómetros por hora. No iba rápido...era imposible que me accidente a la velocidad que iba. Me comí un pozo que está en medio de la calle y literalmente volé”.

Luego de caer al asfalto, no pudo levantarse. “Quise pararme y ya no podía, no podía respirar, me faltaba el aire. Yo tenía tanto miedo que, apenas me caí, decía no me roben por favor no me roben. Ahí vino gente que estaba cerca, llamó a la Policía y la ambulancia gracias a Dios”, dijo.

Solamente tuvo fuertes golpes y raspones, pero de los que tendrá que recuperarse y manifiesta, son bastante dolorosos.

“Tengo la boca partida, toda la cara lastimada y se me aflojaron los dientes. La doctora me dijo que la saqué barata, porque podría haber sido mucho peor”, dijo y confirmó que en las próximas horas hará la denuncia a la Municipalidad de Salta.