BUSCAN DESESPERADAMENTE A "BOQUITA"

Tras días sin noticias de la cachorra, su familia compartió un conmovedor descargo con la esperanza todavía viva de que Boquita regrese con ellos:

"Boquita es, más allá de un perro o una mascota, lo que pocos conocen... una amistad invaluable.

Ella llegó a mi meses antes de que mi abuela partiera al cielo, es parte de su legado en mi, es parte de la familia desde el día 0. Ella nació de mi otra amiga Preta, yo NO la compre, NO recurrí a una producción clandestina. Ella llegó a mi por decisión de la vida.

Y desde entonces tuvimos mil aventuras, millones de anécdotas, estuvo en mis momentos más difíciles hasta en los momentos más felices de mi vida. Conoció las personas que me presentaba la vida, como así también vio como me dolía/duele las amistades que dejan de estar en mi vida, me vio enfermo, la vi enferma, nos vimos sanando y nos acompañamos sin un día de interrupción hasta ese día de mierda que no dejó rastros.

Escribo esto con ese dolor en el alma que te lastima desde los ojos, el dolor en la garganta y el vacío en el pecho. Duele, duele como el tiempo avanza, duele que a pesar de querer estar las 24 hs del día afuera caminando buscándote tengo que estar cumpliendo con las responsabilidades de trabajar de cuidar a los demás, duele ver tu pelotita quieta, tu collar colgado en la esquina de mi cama, tu cucha vacía aunque casi nunca la usabas porque dormías conmigo, duele y lastima toda esta situación de mierda.

Quiero agradecer a cada una de TODAS las personas que me están ayudando a compartir su post para algún día encontrarla, de verdad no me esperaba tanto apoyo y de corazón se los agradezco a todos ❤️‍🩹

Y quiero decirte a vos quien esta leyendo esto, si sos alguien que conoce a quien tiene boquita o sos QUIEN tiene a Boquita, si querías lastimarme ya lo hiciste, ya está ya paso, yo te perdono y juro no tener rencor alguno si me devolves a mi amiga, te doy la recompensa y MAS si así me lo pedis yo voy a morir callado, solo te pido eso. En caso de que no aceptes y tu ser este tan cegado en hacer el mal... te doy los consejos que le hacen bien a boquita

Ella necesita estar al lado tuyo para comer, hasta lleva su alimento al lado tuyo para empezar".

La pequeña se perdió el 2 de junio, su dueño todavía no bajó los brazos y sigue su búsqueda.

Ante cualquier información, puede contactarse al siguiente número.