EL JUBILADO QUE FUE SOBRESEÍDO POR HABER MATADO A UN LADRÓN ROMPIÓ EL SILENCIO

Jorge Ríos, el jubilado de 71 años que fue sobreseído días antes del inicio del juicio por haber matado a balazos en julio del 2020 a uno de los delincuentes que lo asaltaron en su casa de Quilmes, dijo hoy que no está arrepentido de su accionar porque si no se defendía lo hubiesen asesinado a él.

En el programa de A24, “Quién, cuándo, dónde” de Martín Candalaft, el jubilado dio una entrevista acompañado de su abogado y remarcó que ahora puede "hablar con más tranquilidad" porque se encontraba "viviendo con la espada de Damocles en la cabeza".

“Yo soy una persona de bien, no estoy preparado para matar a nadie. Lo ocurrido me ha dejado lesiones en las piernas y ahora apenas puedo caminar. Por fortuna se hizo justicia y los ladrones tienen que estar en la cárcel y los jubilados tranquilos en sus casas”, sostuvo.

"Si yo no me defendía no estaba hablando en este momento, no lo hubiese podido contar", aseguró quien ayer fue sobreseído por el juez Rubén Darío Hernández, del Tribunal Oral en lo Criminal 3 quilmeño que debía llevar adelante el debate con jurados populares a partir del 12 de junio.

El magistrado hizo lugar al pedido efectuado ayer por el fiscal Andrés Federico Nieva Woodgate, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 18 de Quilmes.