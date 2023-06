DOCENTES DEBERÁN RECUPERAR LAS CLASES LOS FERIADOS Y FINDES DE SEMANA

El día de ayer funcionarios del gobierno realizaron una conferencia de prensa en donde explicaron la situación de los docentes. Adelantaron que deberán incorporarse a su lugar de trabajo. De no hacerlo, se aplicarán las normativas vigentes.

Los ministros de Gobierno y Educación, Ricardo Villada y Matías Cánepa, respectivamente, junto a la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, anunciaron que se implementará un plan de recuperación de los días no trabajados, cuya devolución se realizará de manera presencial. Podrán adherirse a este plan aquellos docentes y personal no docente que retome a sus puestos de trabajo hasta el viernes 9 de junio.

Cabe aclarar que aquellos alumnos que no puedan asistir esos días, no se les computará falta injustificada.

Se detalló que los docentes que recién se inicia recibirá un sueldo equivalente a la canasta básica, hoy fijada en $203.361.

Matías Cánepa sostuvo que: “Si bien la mayoría de los docentes están en clases, tenemos que bregar porque todos los niños y adolescentes reciban la educación que se merece. Y es por eso que necesario que los docentes que no están prestando el servicio educativo vuelvan a las aulas”.

El ministro Villada aseguró que “habiendo escuchado a empresarios, sociedad en su conjunto, la iglesia, entre otros, sabemos que tenemos que dar muestras claras de voluntad para que nuestros chicos vuelvan a las a las aulas”.

“Queremos decirles a los docentes, preocupados por los descuentos por no haber prestado servicio de que no vamos a tomar medidas que afecten sus haberes”, explicó Villada y manifestó que “no vamos a realizar descuentos a quienes no fueron a trabajar. Pero vamos a exigir que se recuperen los contenidos”.

Además informó que “vamos a hacer un esfuerzo económico adicional para que los haberes alcancen a la canasta básica que ronda los 203 mil pesos".