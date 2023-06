PIDEN LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO CENTRAL NORTE

SOCIOS AUTOCONVOCADOS MANIFESTARON:

Entre dichos acontecimientos irregulares, nos encontramos con la falta grave de no realizar las Asambleas Ordinarias Anuales y la Presentación de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de gastos, de forma anual, como indica en Estatuto de la Institución en el Art. 33. Entre otras irregularidades, nos encontramos con malos manejos, contradicciones y maltratos realizados para con la masa societaria, lo cual consideramos una falta total de respeto hacia los aportantes del Club.

El mal manejo institucional, nos trae a este presente crítico que puede llevarnos a revivir épocas oscuras y nefastas que ya nos tocó vivir por años, debido a las malas gestiones de diferentes dirigencias en Central Norte.

Por ello, hemos decidido concurrir a este medio para expresar formalmente la posición de la mayoría de los socios activos: NO APROBAMOS, NO TOLERAMOS, NO ACOMPAÑAMOS Y RECHAZAMOS ABSOLUTAMENTE LA GESTIÓN DE ESTA COMISIÓN DIRECTIVA

Abogamos por una toma de conciencia por parte del Presidente y la Comisión Directiva en su totalidad, para dar una vuelta de timón hacia un rumbo positivo para avanzar en el desarrollo que se merece una Institución del prestigio de la nuestra.