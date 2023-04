DESDE HOY SE HARÁ LA LIBERACIÓN DE LIBROS EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro que es el 23 de Abril y con el objetivo de promover la lectura, los parques invitan a la comunidad a sumarse a la liberación de libros programada entre hoy y el 23 de abril.

Se intercambiarán libros (cuentos, novelas, etc.) para todas las edades. Y se puso este año la consigna de que no se recibirán manuales escolares, técnicos o enciclopedias.

La idea de esta propuesta es que se puedan cambiar y compartir libros de lecturas que las personas puedan disfrutar e intercambiar en sectores designados de los parques Bicentenario y Parque Sur, en los siguientes horarios de 8.30 a 12 y 17 a 20.30 horas.

Eleonora Gallardo administradora de parques urbanos dialogó con TodoSaltaNoticias sobre la liberación de libros y dijo que están muy contentos con la actividad, "la gente que tengas libros que ya no quiera o que no usa puede intercambiarlos en los parques. Dejas tus libros y te llevas algo que no leíste".

El viernes 22 estarán en el Parque de la Familia junto con la Biblioteca de la zona sudeste un trabajo en conjunto con diferentes escuelas en los cursos de sexto y séptimo año, esta actividad tiene que ver con textos que se les fueron entregando hace un tiempo, "la idea de toda esta movida es promocionar la lectura, queremos que los parques sean un espacio de lectura".

"Los parques tienen que dejar de pensarse como algo para hacer únicamente actividad física sino que la idea es poder promocionar la lectura y poder utilizarse como espacio tanto recreativo como cultural".