HISTÓRICO BARRA BRAVA DE BOCA QUIERE DIRIGIR EL CLUB

La dirigencia de Boca Juniors es cada vez más acalorada, todos quieren ocupar un lugar. Anteriormente Mauricio Macri dijo querer volver al club, pero fue la última postulación la que sorprendió a todos: Rafael Di Zeo, histórico barrabrava del Xeneize aseguró que no ve con malos ojos meterse en la vida diaria y dirigencial del club de la Ribera.

"Me gustaría ser dirigente de Boca, ¿por qué no?”, soltó en diálogo con C5N.

El histórico barrabrava se mostró con mucha confianza para competir en las elecciones. “Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, olvidate”, dijo.

“Si lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo en la tribuna, como no lo voy a hacer en el club, que es más fácil. Si se dieran los términos, me encantaría participar en estas elecciones. Me van a llamar el día que se den cuenta que si quiero jugar, tengo muchos votos. A todos los muchachos de La 12 les encanta la idea”.