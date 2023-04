RICARDO ZIELINSKI ES EL NUEVO TÉCNICO DE INDEPENDIENTE

Ricardo Zielinski llegó a un acuerdo con la dirigencia de Independiente que desde el miércoles encabeza Néstor Grindetti y será el nuevo entrenador del equipo de Avellaneda hasta junio de 2024. El exentrenador de Belgrano se hará cargo este viernes del plantel y dirigirá el domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing Club, que se jugará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Tras la negativa de Omar De Felippe, y a pesar de la candidatura de Jorge Burruchaga, finalmente será el Ruso Zielinski quien tome las riendas del Rojo, tras el corto período de Leandro Stillitano y el interinato de Pedro Damián Monzón, quien continuará dirigendo a la Reserva.

No la tendrá fácil Zielinski, ya que llega a un club que atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva. Ya que más allá de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia en la semana previa al clásico, se sumó anoche la caída frente a Rosario Central por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, que mantiene encendida la alarma ya que el Rojo no gana desde su debut en esta edición de la Liga Profesional, cuando se impuso 1 a 0 ante Talleres.

Zielinski, de 63 años, estuvo ya en carpeta, pero según el propio Doman, su llegada no se concretó por la resistencia de los hinchas –el Ruso dirigió a Racing en 2016– y por sus exigencias económicas. "No nos asustamos por la reacción adversa en redes sociales, a mí me asustó el sueldo. Lo tiene merecido, aclaro. Es un técnico muy importante, con logros muy importantes, es de los que más copas internacionales jugó en los últimos años", comentó este jueves el propio Doman.

Zielinski, de amplia trayectoria como DT en el fútbol del ascenso, viene de dirigir a Nacional de Uruguay, donde apenas dirigió ocho partidos (tres victorias, tres empates y dos caídas). Antes dirigió a Estudiantes (2021-2022); Belgrano de Córdoba (2011-2016), incluido un ascenso a Primera División mediante la Promoción ganada a River Plate, y Atlético Tucumán (2017-2020).