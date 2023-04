SE CASÓ HACE CINCO MESES CON UN FANTASMA Y AHORA PIDE EL DIVORCIO

Una cantante que se casó con un fantasma dice que el espíritu está convirtiendo su vida en un infierno. Rocker Brocarde dice que quiere terminar su matrimonio con su esposo fantasma Eduardo después de solo cinco meses, pero ahora él la está acosando.

Ahora está considerando traer a un exorcista para librarlo de su vida para siempre, informa Daily Star.

Brocarde, de 38 años, dice que ya no quiere estar casada con su amante fantasma, que según ella es el espíritu de un soldado victoriano, pero él no está dispuesto a dejarla ir.

Hablando de su desesperación por ser liberada, dijo: “Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”.

Brocarde ha dicho que ha estado sufriendo "profundos pensamientos oscuros" en los últimos meses e incluso puede verse obligada a recurrir a un exorcista en busca de ayuda, ya que Eduardo ha comenzado a atormentarla, porque no está feliz de que ella quiera salir.

Ella recurrió a un médium para recibir asesoramiento matrimonial a principios de año, pero su esposo fantasma no se lo tomó en serio y, en cambio, ha hecho de su vida un infierno desde entonces, indica Daily Star.