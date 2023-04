COMENZÓ LA MOVILIZACIÓN EN SALTA POR EL PARO NACIONAL

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma convocaron para este miércoles un paro con movilización en todo el país, en reclamo a un aumento salarial “de emergencia” y un “salario universal”.

La jornada de lucha es para pedir un aumento salarial de emergencia para trabajadores formales, informales y jubilados, la implementación de un salario universal “para terminar con el hambre” y que el Gobierno “deje de implementar políticas atadas a los intereses del Fondo Monetario Internacional”.

En Salta ya dio inicio la movilización y están avanzando por calle San Martín al 2.900 rumbo hacia el Grand Bourg.

Un representante del control de vectores dialogó con TodoSaltaNoticias y dijo que están sumándose a las movilizaciones convocadas por ATE debido a las necesidades de los distintos sectores que "son muchas y diversas".

"Nos preocupa como trabajadores encontrarnos en una nueva elección presidencial con contratados hace 14 años, personal sin indumentaria, sin equipos de protección" y la principal preocupación del sector de control de vectores es que no cuentan con un predio donde puedan desempeñar su servicio.

"En Salta capital somos 22 trabajadores que nos encontramos en una resistencia en el edificio de la ex palúdica que si bien el municipio aún no accionó al desalojo y nos trasladó tranquilidad que no nos van a desalojar hasta que tengamos un lugar a donde irnos pero en el día de hoy no tenemos ningún lugar porque el municipio indica que hay que empezar con la obra y avanzar la obra".

Mencionó también que el día de ayer se acercó un funcionario nacional del Ministerio de Salud de la Nación a tratar de coordinar y buscar un espacio hacia donde puedan ir.