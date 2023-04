UNA JOVEN ARGENTINA INMORTALIZÓ EL ABRAZO ENTRE EL DIBU Y MESSI

Belén Portillo tiene 28 años es profesora de artes plásticas y, en los tiempos que encuentra, pinta cuadros y murales. Durante el mundial de Qatar 2022, el abrazo entre el Dibu Martínez con Lionel Messi después del penal pateado por Lautaro Martínez, en la tanda contra Países Bajos la inspiró tanto que deció hacer una pintura que viajó miles de kilómetros hasta que que le llegó al arquero de la Selección argentina.

“Estábamos todos muy metidos con el mundial. Y la verdad es que el abrazo entre Messi y el Dibu fue muy emocionante. Fue un momento único porque todos los demás jugadores se fueron a correr por toda la cancha, y ahí sale esa famosa foto, cuándo él lo abraza”, recordó la artista.

La joven docente también dijo que por la manera en que estaba viviendo el mundial, sabía que en algún momento iba a pintar algo. “Entonces pensé ‘esta foto la tengo que pintar’, y tiene que ser en grande”, agregó.

En ese momento surgió la idea que primero llevó al papel y que después pintó en El abrazo eterno, nombre que le dio a la pintura.

El otro capítulo que esta docente de artes plásticas vivió con la Selección argentina fue cuando publicó una foto del cuadro en su cuenta de Instagram comentando que le encantaría hacérselo llegar al Dibu, o por lo menos que pudiera verlo en persona.

En los comentarios de su posteo, le recordaban que el flamante arquero tenía que volver al país para los amistosos que la Selección jugó contra Panamá y Curazao. Y esa iba a ser su oportunidad.

“Una chica de su club de fans, que era de Tucumán, me dijo que tenía un amigo que podía hacérselo llegar. Le escribí y me respondió al toque y me dijo: ´vos quedate tranquila que yo puedo acercárselo´”, explicó.