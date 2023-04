ANTONIO RÍOS REVELÓ QUE UNA JOVEN LE PIDIÓ QUE SE HAGA UNA PRUEBA DE ADN

Antonio Ríos no solo es conocido por ser un gran referente de la movida tropical sino también por su intensa vida amorosa y sexual. A sus 68 años, el cantante tuvo múltiples parejas, es padre de 20 hijos y ahora reveló que una mujer se le presentó asegurando que también es hija suya.

Fue en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), conducido por Carmen Barbieri, que el artista habló al respecto: “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Con ella, ya serían 21 hijos”. Sobre la posibilidad de que esto sea verdad, está dispuesto a realizar una prueba de ADN.

“Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, expresó el nacido en Chaco y también confesó que no era la primera vez que la veía.

“Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, resaltó. Este hecho ocurrió en un baile cuando la madre de la niña apareció con el club de fans y luego no se volvieron a encontrar.

La madre de la supuesta hija de Antonio vive y el cantante expresó en el programa que no entendía por qué tardó tanto tiempo en darle la noticia de su paternidad. “No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, aunque aclaró que estaría dispuesto a reconocerla: “Yo no me hago problema, si es mi hija está todo bien”, concluyó.